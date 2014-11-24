بروسيا دورتمويد : إصابة ماركو رويس تنهي الموسم بالنسبة له

أوضح نادى بروسيا دورتموند على موقعه الرسمي انتهاء العام بالنسبة لنجم الفريق ماركو رويس بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة ضد بادربورن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من البنودسليجا.

وجاء فى بيان اصدره النادى اليوم “يعانى لاعب خط وسط الفريق ماركو رويس من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن أثناء مشاركته في مباراة في الدوري الألماني أمام بادربورن مساء أمس السبت” ..وستبعد الإصابة النجم الدولي الألماني البالغ من العمر 25 عاماً عن الملاعب حتى نهاية العام.

وأكد النادى على أنه من الممكن أن يعود رويس إلى التدريبات مع بداية عام 2015، وتحديداً في الوقت الذي سيستعد فيه فريق بروسيا دورتموند للنصف الثاني من الموسم.

> وأعرب الرئيس التنفيذي للنادي يواكين فاتسكه، عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم بروسيا مونشنجلادباخ السابق، وقال ان الحظ يعاند النادى لكثرة الاصابات هذا الموسم، وأتمنى أن يعود رويس في أسرع وقت ممكن، ومن الواضح أننا نُعاني من سوء حظ لا يُصدق”.

> الجدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يَمر بمرحلة صعبة على المستوى المحلي، حيث يحتل المرتبة الـ15 في جدول ترتيب أندية البوندسليجا، برصيد 11 نقطة فقط بعد انتهاء الأسبوع الـ12، أما على الصعيد الأوروبي، فقد نجح الفريق في تجاوز مرحلة المجموعات بتصدره مجموعته التي تضم معه “آرسنال، اندرلخت وجلطة سراي”.