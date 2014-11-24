“الأوقاف” تطالب بكار بتطهير السلفية من المتشددين ودعاة التحريض بدلًا من المزايدة عليها

أكد الشيخ محمد عبد الرازق، ئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان له مساء أمس الأحد، أن ما نشر منسوبًا إلى نادر بكار بشأن إبلاغه الأوقاف عن إمام يتطاول على القيادة السياسية لا أصل له، ولا صحة له، ولم تتلق الوزارة من حزب النور أو غيره أي بيان في هذا الشأن، ولم يسبق لأي قيادة من قيادات الوزارة التواصل مع نادر بكار بأي شكل من أشكال التواصل.

وأوضح أن الوزارة لديها جهاز متابعة متميز وتعقد غرفة عمليات أسبوعية تتخذ فيها الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وقد تم إنهاء عمل إمامين بالغربية الجمعة الماضية، بناء على تقارير تفتيش الوزارة.

وأضاف: ننصح نادر بكار بدل أن يزايد على الأوقاف أن يعمل على تطهير صفوف السلفية من المتشددين ودعاة التحريض، لأن الجبهة المسماة بالجبهة السلفية، أحد مكونات ما يسمى بالتيار السلفي هي التي تدعو إلى ظاهرة رفع المصاحف، وهناك السلفية الجهادية وغيرها من التيارات السلفية المتشددة، التي ننتظر موقفًا واضحًا منها، من كل أبناء الوطن دون مواربة أو لعب بعواطف المواطنين أو متاجرة بالدين أو المزايدة الحزبية لأغراض انتخابية لا تحتملها ظروف المرحلة التي نمر بها.