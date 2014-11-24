الجوازات تبدأ المرحلة ما قبل الأخيرة لاستكمال خطة تسجيل النساء المقيمات بصماتهن

‏ واصلت فروع الجوازات صباح أمس الأحد في جميع إداراتها وشعبها ومكاتبها استقبال النساء المقيمات اللاتي لم يتمكن من تسجيل خصائصهن في الفترة الماضية وتأتي هذه المرحلة ما قبل الأخيرة والتي من خلالها تستكمل خطة المديرية العامة للجوازات لتسجيل جميع النساء المقيمات في نظام البصمة.

وتشترط المديرية العامة للجوازات وجود البصمة للنساء المقيمات من اجل تقديم خدمات تأشيرة الخروج والعودة ونقل المعلومات وتعديل المهنة.

هذا ولن يتمكن المستفيدون من إكمال إجراءات تلك الخدمات للنساء المقيمات عبر إدارات الجوازات أو خدماتها الالكترونية إلا للمقيمات اللاتي سبق تسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة)، وانه بدءاً من يوم أمس ستكون البصمة شرطاً لتقديم جميع خدمات الجوازات ما عدا خدمة تجديد الإقامة للنساء والتي سيتم إدراج البصمة كشرط لتقديمها بتاريخ 1/4/1436ه.

وحثت المديرية العامة للجوازات جميع أصحاب العمل وأرباب الأسر والمقيمات بالمبادرة بتسجيل بصمات المقيمات اللاتي لم يسبق تسجيل بصماتهم لضمان سرعة تنفيذ الخدمات، علما ان المطلوب تسجيل بصماتهن هن المقيمات البالغات سن 15 سنة فما فوق.

المقدم اللحيدان ل«الرياض»: من فوائد البصمة حفظ حقوق وهوية المقيم أو المقيمة

هذا وقد تحدث ل(الرياض) المقدم احمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات وقال: يأتي هذا اليوم استكمالا لمشوار المديرية العامة للجوازات في تسجيل بصمات جميع المقيمين والمقيمات والذي بدأ منذ فترة طويلة كان من ضمنها أولا إعلان تسجيل البصمات لجميع المقيمين والمقيمات ورافقه تسجيل لبصمات جميع القادمين من الخارج في منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية والذي بدأ بشرط وجود البصمة للحصول على خدمات المديرية العامة للجوازات على جميع المقيمين وقد بدأ بشكل تدريجي حيث بدأت الجوازات باشتراط البصمة للمقيمين لخدمات الخروج النهائي وإصدار الإقامة تلتها باقي الخدمات للمقيمين وبعد ذلك وفي منتصف العام الماضي تقريبا بدأت باشتراط وجود البصمة للمقيمات لبعض الخدمات وفي يوم امس تم كذلك ربط العديد من الخدمات لكي لا تتبقى إلا خدمة واحدة وهي تجديد إقامة المقيمات والتي يتم إدراج البصمة كشرط لتنفيذها في بداية شهر ربيع الثاني وبذلك تكون المديرية العامة للجوازات قد استكملت اشتراط البصمة لتنفيذ جميع خدماتها للمقيمين والمقيمات وضمنت وجود بصمات للمقيمين والمقيمات في النظام الآلي التابع لوزارة الداخلية وقد قامت الجوازات بوضع جميع الاستعدادات اللازمة لتسجيل بصمات المقيمات في جميع جوازات المناطق وفروعها لتضمن سير عمل تسجيل تلك البصمات بشكل سريع ودقيق.

وأضاف اللحيدان يقول: إن من فوائد تسجيل البصمة:

استفادة المقيم أوالمقيمة من الخدمات الإلكترونية للجوازات

حفظ هوية المقيم أوالمقيمة

حفظ حقوقه وضمان التأكد من هويته في أي وقت

وهناك العديد من الفوائد الأمنية.

مرت مراحل تسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين والمقيمات بالمملكة بعدة مراحل حتى اوشكت على توثيق جميع الوافدين بالبلاد، فكانت البداية عن طريق بعض الخدمات للمقيمين الذكور ومنها نقل الخدمات وتعديل المهن والاصدار والتجديد تلا ذلك اجراءات الخروج النهائي والعودة ثم نقل المعلومات، اضافة الى توثيق جميع القادمين للمملكة سواء للعمل او الزيارة او الحج والعمرة، وعند استكمال هذه الخدمات للمقيمين الذكور بدأت المرحلة الاخرى وهي تسجيل بصمات النساء بشكل تدريجي بدأ بنقل الكفالة واصدار الاقامة والخروج النهائي تلا ذلك بقية الخدمات كتعديل المهنة ونقل المعلومات والخروج النهائي ولم يتبق عدا المرحلة الاخيرة وهي تجديد الاقامة، علما ان التابع من الذكور او الاناث عندما يبلغ الثامنة عشرة لن يستطيع الفصل عن والده الا بتسجيل البصمة، لذا فإن البصمة ستطبق على جميع الابناء في سن ال 15 سنة.