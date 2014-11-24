اليوم .. بدء تطبيق تعديلات قانون المرور الجديد

يبدأ اعتبارا من اليوم التطبيق تعديلات قانون المرور،الذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، بالحبس مدة لا تقل عن عام يتم زيادتها الى عامين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه اذا ترتب على ذلك اصابة شخص أو أكثر وزيادتها الى ثلاثة أعوام على الأقل ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه اذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو اصابته بعجز كلى.

ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم بعد نشر هذه التعديلات التى جاءت بقرار رئيس الجمهورية بقانون فى الجريدة الرسمية بعددها 41كرر لعام 2014 أمس الأحد.

ونصت التعديلات التى جاءت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لعام 1913على أنه فى جميع الأحوال يقضى فى الحالات السابقة بالغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها على الشخص.

وتضمن القرار أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أ ش أ