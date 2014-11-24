شرطة أبوظبي تشارك شرطة لوس انجليس طلعاتها الجوية

شارك قسم الدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في عدد من الطلعات الجوية التي نفذها قسم الدعم الجوي في إدارة شرطة لوس أنجلوس الأميركية، لضبط المجرمين المطلوبين، استجابةً لبلاغات تم تلقيها استدعت تدخل مروحيات الدعم الجوي.

وتمكّن عناصر الدعم الأمني، المؤهلون لمثل هذه العمليات، من المشاركة في تحديد ومراقبة مكان وجود مشتبه فيه متورّط في قضية مخدرات، بعد عمليات مسح واستطلاع شاملة، جرى خلالها رصد تحركاته ومطاردته فوق سماء ولاية لوس أنجلوس الأميركية، ومن ثم تمرير المعلومات التكتيكية إلى القوة الشرطية الأرضية المساندة، أسفرت عن ضبط المشتبه فيه في مكان اختبائه.

أداء احترافي

وأثنت إدارة شرطة لوس أنجلوس الأميركية على الأداء العالي لعناصر قسم الدعم الأمني بشرطة أبوظبي، والمستوى المهني والتدريبي الذي كشف تنوعاً في الأساليب المتقدمة والحديثة للحد من نسبة الجريمة.

وكان قسم الدعم الأمني، قد شارك في مهام مماثلة ميدانياً، حيث واجه الجريمة في قلب مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، وأسهم في ضبط عدد من المشتبه فيهم الخارجين عن القانون خلال المشاركة بدوريات أميركية ميدانية.

ويزور وفد من قسم الدعم الأمني، الولايات المتحدة الأميركية في مهمة تستغرق أسبوعين، للتعرّف إلى التجارب الشرطية في الولايات المتحدة الأميركية، وقياس مدى القدرات الاستثنائية التي يقدمها قسم الدعم الأمني في أداء مهام أمنية غير تقليدية.

وضم وفد شرطة أبوظبي: المقدم خالد سعيد الشامسي، رئيس قسم الدعم الأمني، والرائد محمد مبارك المصعبي، مدير فرع دوريات الدعم الأمني، والنقيب محمد إبراهيم البلص، مدير فرع تخطيط العمليات، وعدداً من ضباط وخبراء قسم الدعم الأمني.

تعرف واطلاع

وحول المشاركة الجوية، قال المقدم الشامسي، إنها جاءت ضمن جدول الزيارة، واشتملت على التعرّف والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن إكساب عناصر الدعم الأمني تكتيكات شرطية حديثة، وأفكاراً مبتكرة في إطار متابعة المستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وذكر المقدم الشامسي، أنه تمت مناقشة أفضل السبل التي تسهم في تحقيق الأمن من خلال إدارة الحدث، وتمت مرافقة قوة الشرطة الأميركية في استطلاعات جوية، منها الاستجابة لبلاغات من غرفة العمليات، حيث تابعنا الأداء السريع وتصرّف أفراد القوة، لاسيما عناصر الدعم الأمني، في مواجهة الجريمة ومكافحتها بأفضل الطرق المتاحة والمقننة.

وكان قسم الدعم الأمني، قد زار إدارة شرطة لوس أنجلوس والتقى قادة الشرطة وكوادر التدريب في أكاديمية الشرطة ومرافق التدريب المتقدم، وتعرف إلى أحدث الطرق التدريبية للمستجدين، وتدريبات الأسلحة النارية، والمشاركة في تدريب القوة التشبيهية، وملاحقة المشتبه فيهم بالمركبات.

وحضر الوفد حلقة دراسية حول تدريبات وقواعد استخدام القوة، قدّمها المحاضر الأقدم في إدارة شرطة لوس أنجلوس، وتمت المشاركة في تمارين محاكاة لاستخدام القوة إلى جانب التعرّف إلى قواعد استخدام القوة المتبعة في الولاية الأميركية. كما زار الوفد، المهام التدريبية في ميدان قيادة الدوريات وشارك في سيناريوهات تدريبية لملاحقة المجرمين بالسيارات.

وعلى صعيد متصل، زار الوفد، مكتب مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة في إدارة شرطة لوس أنجلوس، التقى خلالها بليك جاو، القائد المساعد للمكتب، والذي عرّفهم بدور المكتب وعمل القوة الخاصة وأساليب استدعائها وتصنيف البلاغات، فضلاً عن المهام المتبعة والإجراءات الأمنية المواكبة لأحدث الممارسات العالمية في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وتم الاطلاع على برامج المكتب وزيارة مركز عمليات الطوارئ.

كما عرض فريق الدعم الأمني خلال جولته في إدارة شرطة لوس أنجلوس، والوحدات والمكاتب التابعة لها، نبذة عن استراتيجيات شرطة أبوظبي، واستحداثها أفضل التقنيات لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، فضلاً عن عمليات التطوير والمهام التي يضطلع بها قسم الدعم الأمني في مواجهة الجريمة.

الجدير بالذكر، أن قسم الدعم الأمني سيواصل زياراته الميدانية لعدد من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية، في جولة تستمر أسبوعين.