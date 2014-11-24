بدء احتفالات اليوم الوطني غداً وتستمر 10 أيام

تبدأ الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني الـ 43 اعتبارا من الغد وتستمر عشرة ايام.

واعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برنامج هذه الفعاليات، التي تنظمها الوزارة بحيث تكون الانطلاقة في 25 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وتتضمن الفعاليات استضافة فرق الفنون الشعبية العالمية والفلكلور العالمي والحفلات الغنائية لنجوم الإمارات، كما تتضمن مئات العروض من الفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية وكرنفال الأطفال وعروض السيارات الكلاسيكية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن احتفال الإمارات بقيادتها الرشيدة وأبنائها وكافة الفئات التي تعيش على أرضها باليوم الوطني 43 يمثل اعتزازاً بتاريخ عظيم سطره الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

واضاف انه يعبر ايضا عن ثقة كاملة في قيادة حكيمة تتمتع برؤية ثاقبة لمستقبل هذا الوطن، بنهضته التي تحتضن الأصالة، وحداثته التي لا تنفي قيمه وتراثه، مشيرا الى ان اليوم الوطني للإمارات يعد ميلاداً جديداً لانطلاقة حقيقية في كافة المجالات كل عام لتضيف كل سنة تمر إنجازا جديدا على أرض الواقع، يؤكد عمق جذور الاتحاد وسمو آفاقه.

برامج ثقافية

وقال معاليه ان الاحتفال يستهدف كافة مواطني ومقيمي الدولة، لذا تم التركيز على أن تحمل الفعاليات بما تحتويه من برامج ثقافية وفنية وتراثية هذه المعاني سواء في المراكز الثقافية او من خلال العروض العالمية أو حتى في المراكز التجارية، فاليوم الوطني هو عيد للجميع.

وأوضح معاليه أن الفعاليات التي تنظمها الوزارة في احتفالات اليوم الوطني 43 بكثافتها تشمل كل مكان على أرض الدولة، بحيث تلبي حاجات وأذواق كافة فئات المجتمع وعالميتها، بحيث تتكامل فنون العالم مع تراثنا وفنوننا.

وقال إن ذلك يجسد تماما قيمة هذا اليوم التاريخي في نفوس الجميع، ويؤكد من خلال دمج التراث بالحديث والعالمي بالمحلي عالمية الإمارات وأصالتها في آن واحد، بما يعبر عن قيمة الوطن وقدر قيادته الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي لم تأل جهدا ليصعد الوطن وأبناؤه إلى مصاف الدول المتقدمة، بل وأصبحت الإمارات برؤيتهم الثاقبة مضرب الأمثال للكرم والجود والنهضة والتقدم، وهذا هو المعنى الحقيقي لـ«روح الاتحاد».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تركز دائماً في كافة أنشطتها على تفعيل كافة الطاقات الكامنة لدى الأجيال الجديدة بكافة الوسائل الممكنة، بما يختصر المسافات أمام شباب الوطن، لتتحدث إبداعاتهم عن نفسها في الفن والتراث والمسرح والأدب وغيرها من المجالات، وتركز كذلك على تقديمها بما يعزز قيم الولاء والانتماء، ويعمق الهوية الوطنية في نفوسهم.