بالفيديو - إنتر ينقذ عودة مانشيني أمام ميلان في دربي الغضب

أدرك إنتر تعادلا صعبا مع ميلان في مواجهة الجولة 12 بالدوري الإيطالي في الدربي الأشهر "دربي الغضب" بنتيجة 1-1 يوم الأحد.

وعاد روبرتو مانشيني لتدريب إنتر من جديد، ولم يخسر في أول مباراة له في ولايته الثانية للنيراتزوري بفضل جويل أوبي.

أما ميلان على ملعب سان سيرو، فكان الأقرب للفوز لولا فرصة أهدرها ستيفان الشعراوي.

وسجل جيريمي مينيز الهدف الأول في الدقيقة 23 بشكل رائع بتحويل كرة عرضية بيمينه في المرمى مباشرة على الطائر.

ثم تعادل جويل أوبي بتصويبة أرضية زاحفة على يسار دييجو لوبيز حارس ميلان.

ويعد هدف أوبي هو الأول له بالدوري الإيطالي بعد خوضه 54 مباراة دون تسجيل.

وانتهى الدربي بالتعادل 1-1 وهي النتيجة الأكثر تحقيقا في دربي الغضب.

وكاد الشعراوي أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 75 بانفراد تام ولكنه سددها في العارضة. (شاهد الفرصة)

ثم فرصة لإنتر حولها اللاعب في موقع التقاء القائم بالعارضة.

بتلك النتيجة ارتقى ميلان للمركز السابع برصيد 18 نقطة، وظل إنتر بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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