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مئات الأقباط يلقون نظرة الوداع على جثمان «شيخ مطارنة مصر»

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احتشد مئات الأقباط، مساء الأحد، داخل وخارج أروقة كنيسة الملاك ميخائيل، وسط مدينة أسيوط، في محاولة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا ميخائيل، أسقف الأقباط الأرثوذوكس ومطران أسيوط، و«شيخ مطارنة »، الذ توفي، عصر الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 93 عامًا.

وتستعد الكنيسة الأثوذوكسية لاستقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، الذي سيترأس صلاة القداس على جثمان مطران أسيوط في الساعة الواحدة ظهرًا في كنيسة الملاك، حسبما ذكر القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة.

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