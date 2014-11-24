أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - رمضان صبحي ينفي احتفاله بعلامة ' CC '

Google+ Print
فيديو - رمضان صبحي ينفي احتفاله بعلامة ' CC ' فيديو - رمضان صبحي ينفي احتفاله بعلامة ' CC '

نفى رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي احتفاله بعلامة "" السياسية عقب تسجيله هدف فوز فريقه أمام النصر بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

وركض رمضان صبحي على إحدى الكاميرات بعد تسجيله هدف فوز الأهلي في الوقت القاتل، وأشهر بأصابعه حرف C ثم علامة قلب.

طالع || بالفيديو - النصر ضحية أهلي الدقيقة 96

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com يوم الأحد عقب المباراة: "لم أحتفل بإشهار علامة السيسي، ليس لي دخل بالسياسة".

وأضاف "كنت أراهن أصدقائي على إشهار علامة قلب بعد التسجيل، وهذا ما فعلته ولم أقصد أي إشارة سياسية".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر عقوبات ضد أي علامات سياسية في ملاعب كرة القدم وفرض حظرا بالإيقاف والغرامات على من يستخدمها في احتفالاته.

شاهد احتفال رمضان صبحي .. واحكم .. هل يقصد إشارة سياسية أم لا؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»