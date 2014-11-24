فيديو - رمضان صبحي ينفي احتفاله بعلامة ' CC '

نفى رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي احتفاله بعلامة "السيسي" السياسية عقب تسجيله هدف فوز فريقه أمام النصر بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

وركض رمضان صبحي على إحدى الكاميرات بعد تسجيله هدف فوز الأهلي في الوقت القاتل، وأشهر بأصابعه حرف C ثم علامة قلب.

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وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com يوم الأحد عقب المباراة: "لم أحتفل بإشهار علامة السيسي، ليس لي دخل بالسياسة".

وأضاف "كنت أراهن أصدقائي على إشهار علامة قلب بعد التسجيل، وهذا ما فعلته ولم أقصد أي إشارة سياسية".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر عقوبات ضد أي علامات سياسية في ملاعب كرة القدم وفرض حظرا بالإيقاف والغرامات على من يستخدمها في احتفالاته.

شاهد احتفال رمضان صبحي .. واحكم .. هل يقصد إشارة سياسية أم لا؟