البرلمان الليبي يعيد اللواء حفتر إلى المؤسسة العسكرية

صرح عضو مجلس النواب الليبي مفتاح كويدير أن المجلس اتخذ قرارا بإعادة 17 ضابطا إلى المؤسسة العسكرية، بينهم اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة، والعميد صقر الجروشي، آمر سلاح الجو.

وقال كويدير في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” اليوم أن العقيد جمال الزهاوي آمر كتيبة شهداء الزاوية “صاعقة 21″ أكد إمكانية عقد جلسات البرلمان ببنغازي في حال طلب المجلس ذلك.

يذكر أن اللواء خليفة حفتر يقود حملة عسكرية تعرف بـ “عملية الكرامة” منذ منتصف شهر مايو الماضي في مدينة بنغازي شرق ليبيا، تهدف إلى تطهيرها من الجماعات المتشددة.

أ ش أ