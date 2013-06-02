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بدران: نواب النور بـ"الشورى" يعانون من "ديكتاتورية الأغلبية"

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بدران: نواب النور بـ"الشورى" يعانون من "ديكتاتورية الأغلبية" بدران: نواب النور بـ"الشورى" يعانون من "ديكتاتورية الأغلبية"

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

أكد عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن أعضاء النور يعانون في المجلس من اضطهاد وديكتاتورية الأغلبية من أعضاء حزب الحرية والعدالة، كما كان يعاني الإخوان من الحزب الوطني المنحل.

وأضاف عبدالله بدران: "نتقدم بطلبات مناقشة ولا يتم إدراجها في جدول أعمال اللجان ومنها على سبيل المثال طلب مناقشة لفتح مجال السياحة الإيرانية ومدى خطورتها على الأمن القومي من 13 مارس الماضي ولم يتم إتاحة المناقشة حتي الآن".

وقال: "طالبنا بمناقشة بخصوص أزمة سد النهضة بإثيوبيا لخطورته على الأمن المائي والقومي منذ شهر ولم يتم مناقشته في اللجنة المختصة إلا مرة واحدة دون دعوتنا لحضور المناقشة".

وأشار بدران إلى أن بعض نواب حزب النور يشكون في اللجان النوعية بعدم إتاحة الفرصة لهم لعرض وجهة نظرهم في القضايا المختلفة، وخاصة الموازنة في الوقت الذي يقوم فيه نواب الحرية والعدالة بالدفاع عن .

وأوضح أنهم تقدموا بعدة مشروعات قوانين لحل كثير من أزمات المواطن ولم يتم عرضها بحجة أن المجلس لن يناقش مشروعات مقدمة من أحزاب والاقتصار على مشروعات الحكومة فقط، في حين عندما تقدم حزبا الوسط والحرية والعدالة بمشروع قانون السلطة القضائية نوقش في ظرف 48 ساعة، وقال بدران: "اعدلوا يرحمكم الله".

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