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رئيس وزراء فرنسا : طائرات ميراج تصل الأردن الأيام المقبلة

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رئيس وزراء فرنسا : طائرات ميراج تصل الأردن الأيام المقبلة رئيس وزراء فرنسا : طائرات ميراج تصل الأردن الأيام المقبلة

رئيس وزراء فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن طائرات مقاتلة من طراز”ميراج” تابعة للجيش الفرنسي ستصل خلال الأيام القادمة الى الأردن لتشارك في الغارات الجوية للتحالف الدولي التي تستهدف مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق.

وقال “فالس”في مؤتمر صحفي اليوم من نيامي عاصمة النيجر أن فرنسا تسعى لنشر ست طائرات ميراج 2000بعمان،حيث سيتم انشاء قاعدة عسكرية بالاتفاق مع السلطات الأردنية ، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة داعش.

جدير بالذكر أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “شمال”،وهي القوة الفرنسية المشاركة في مكافحة داعش في العراق،وذلك في التاسع عشر من سبتمبر الماضي مدعومة بتسع طائرات حربية “رفال”متمركزة بقاعدة الظفرة بالإمارات والتي تقع على مسافة أبعد عن مواقع داعش في العراق مقارنة بالأردن.

وكان رئيس وزراء فرنسا قذ وصل صباح اليوم الأحد الى النيجر قادما من تشاد في جولة أفريقية تهدف الى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتفقد الجنود الفرنسيين العاملين في إطار عملية “برخان” العسكرية التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي لوقف انتشار الجماعات الجهادية.

أ ش أ

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