Ontvlive بنكهة تونسية..تابعت انتخابات رئاسة تونس لحظة بلحظة

اهتمت قناة ONTV-LIVE فى تغطيىتها على مدار الأحد بالانتخابات الرئاسية التونسية والمنافسة الشرسة بين السبسى والمرزوقى حيث كان عنوان القناة على مدار اليوم (تونس تختار رئيسها).

أتاحت القناة وبحيادية تامة الفرصة الكاملة لكلا المرشحين فى عرض وجهات نظر حملاتهم مما دعا الصحافة التونسية للإهتمام بتغطية القناة وذكرت صحيفة الجريدة التونسية تلك التغطية فى عنوان رئيسى لها.

كما رصدت القناة أجواء مراكز الإقتراع التونسية وحددت لحظة بلحظة نسب الإقبال على المشاركة فى إختيار رئيس تونس القادم .

ونقلت القناة عبر عدة مداخلات هاتفية ولقاءات متلفزة تصريحات عن المسئولين التونسيين والمتابعين للإنتخابات حيث نقلت عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية قوله :” الهيئة العليا للانتخابات التونسية اتخذت قرارات صارمة ضد رؤساء المكاتب الذين حدثت عندهم تجاوزات”.

وأعلنت القناة أن تغطيتها للإنتخابات التونسية ستنتهى بإعلان إسم الرئيس التونسى الجديد، وبالتالى تكون أون تى فى لايف القناة المصرية الوحيدة التى تابعت الإنتخابات الرئاسية التونسية لحظة بلحظة.