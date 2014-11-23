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«الشباب» تنفذ الملتقى الأول لكليات رياض الأطفال بالبحيرة

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تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور لتنفيذ الملتقى الأول لكليات رياض الأطفال للجامعات المصرية، خلال إجازة نصف العام الدراسي بجامعة دمنهور؛ بهدف تنمية روح الانتماء والولاء للوطن للطالبات المشاركات، وتحقيق التبادل الثقافي والفنى بين الطالبات.

يشارك فى الملتقى 500 طالبة من كليات رياض الأطفال بالجامعات المصرية، وقسم رياض الأطفال بكليات التربية النوعية، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضوات أندية الفتاة بالبحيرة، وشعبة الطفولة بكلية البنات بجامعة عين شمس.

ويتضمن فعاليات الملتقى ندوة ثقافية حول دور الفتاة فى المجتمع بعد ثورة 30 يونيو، ومعرض للمنتجات الحرفية، ومسابقات رياضية وفنية وعلمية وثقافية، ويختتم الملتقى بحفل سمر ورحلة سياحية للمشاركات لمحافظة البحيرة.

ويأتى تعاون وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ الملتقى ترسيخا لرسالتها التى تركز على دعم أنشطة الفتاة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، فضلا عن سياستها الهادفة إلى التعاون مع مختلف الجامعات المصرية فى تنفيذ برامج مشتركة تخدم طلاب وطالبات وتعمل على تنمية مهاراتهم.

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