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متحدث «جبهة الضمير» يكشف تفاصيل القبض على رامي جان قبل هروبه لقطر

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كشف عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، الهارب إلى قطر، ظروف وملابسات القبض على رامي جان، الناشط القبطي الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، ومؤسس «مسيحيون ضد الانقلاب»، من مطار القاهرة.

وقال «عبدالهادي»، المنتمي لجماعة الإخوان، على صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «تحدثت مع رامي جان اليوم 3 مرات، المرة الأولى هاتفني هو من مطار القاهرة الساعة 12.30 ظهرًا قبل موعد الطائرة بساعة واحدة وأخبرني أنه موقوف في المطار ثم هاتفته الساعة الواحدة ظهرًا مرة أخرى وقال لي إنه لازال موقوفًا دون أسباب والمرة الثالثة هاتفني الساعة 1.45 ظهرًا بعد إقلاع الطائرة وأخبرني أن أجهزة الأمن أنزلت حقيبتة من فوق الطائرة وأنه ينتظر داخل غرفة في المطار».

وأشار إلى أنه كان وسامي كمال الدين على موعد مع رامي جان أن يستقبلاه في مطار الدوحة.

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