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نادي القضاة يفتتح معرض السلع المعمرة والسيارات لخدمة رجال القضاء وأسرهم

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نادي القضاة يفتتح معرض السلع المعمرة والسيارات لخدمة رجال القضاء وأسرهم نادي القضاة يفتتح معرض السلع المعمرة والسيارات لخدمة رجال القضاء وأسرهم

افتتح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة ، مساء اليوم، معرض السلع المعمرة والسيارات بداخل النادي النهري للقضاة وأسرهم، وذلك بحضور المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والمستشار نير عثمان وزير العدل السابق واللواء ربيع طه ممثلا عن وزارة الداخلية، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد كبير من القضاة.

وتفقد المستشار الزند المعرض الذي تضمن تعاقدات عديدة من العديد من الشركات الكبرى وتوكيلات بيع السيارات، والأجهزة الرياضية، والأجهزة والسلع المنزلية بمختلف أنواعها، وشركات الملابس الكبرى، الذي تضمن تقديم خصومات كبيرة على أسعارها لرجال القضاء.

وأكد المستشار أحمد الزند أن المعرض يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على تقديم أفضل الخدمات للقضاة وأسرهم بصورة مستمرة، والتيسير عليهم بإحضار كافة أنواع السلع وأجودها وتجميعها في مكان واحد، إنطلاقا من الدور الخدمي الذي يضطلع به النادي على كافة المستويات.

من جانبه، قال المستشار سامح السروجي عضو اللجنة الإعلامية ومجلس إدارة النادي إن نادي القضاة حرص على انتقاء أفضل الجهات والشركات المشهود لها في السوق المصري المنتجة للسلع المعمرة وشركات السيارات، والتفاوض معها لتقديم أفضل العروض والأسعار للقضاة لقاء تلك المنتجات.. مشيرا إلى أن المعرض الذي يستمر على مدى أسبوعين تضمن تقديم كافة التسهيلات البنكية الممكنة والإعفاء من المصروفات الإدارية للقضاة تيسيرا عليهم في شراء المنتجات التي يقدمها المعرض سواء بالنقد أو بالتقسيط.

 

 

 

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