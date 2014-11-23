مقتل وإصابة 47 جندى من قوات البيشمركة في مواجهات مع داعش

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 12 عنصرا من قوات البيشمركة وأصيب 35 آخرون في معركة تحرير ناحية جلولاء ، فيما بين أن تنظيم “داعش” فخخ شوارع وأزقة سكنية كاملة لعرقلة تقدم البيشمركة.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته في تصريح خاص لقناة “السومرية نيوز” اليوم أن اشتباكات البيشمركة التي وصفها بالضارية مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في معركة تحرير ناحية جلولاء أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من البيشمركة وإصابة 35 آخرين،بينهم عشرة في حالة خطرة.

وأضاف أن أغلب هؤلاء العسكريين سقطوا نتيجة انفجار العبوات الناسفة ، مشيرا إلى أن مسلحي داعش لم يواجهوا البيشمركة بشكل حقيقي،وهربوا بعد تفخيخ شوارع وأزقة سكنية كاملة لعرقلة تقدم البيشمركة صوب معاقلهم.

وبين المصدر أن “البيشمركة بدأت بوضع خطة منظمة من أجل رفع مئات العبوات الناسفة وإبطال مفعول عشرات المنازل المفخخة.

يشار إلى أن القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي تمكنت في وقت سابق اليوم من الوصول إلى ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ودخولها من ثلاثة محاور ، بعد أن انطلقت عملية تحرير ناحيتي السعدية وجلولاء.

أ ش أ