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“صندوق خليفة” يوقع اتفاقيتين لتمويل مشروعات في مصر

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“صندوق خليفة” يوقع اتفاقيتين لتمويل مشروعات في مصر “صندوق خليفة” يوقع اتفاقيتين لتمويل مشروعات في مصر

يعتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، توقيع اتفاقيتين لتمويل المشروعات متناهية الصغر في جمهورية العربية، بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.

وعلمت جريدة “البيان” الإماراتية أن التوقيع سيكون صباح غد الاثنين، وسيقوم بتوقيع الاتفاقية الأولى كل من الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.

وتتضمن الاتفاقيتان تنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر، يشرف الجانب الإماراتي على تنفيذها لخدمة الشعب المصري. وتعتزم المصرية، إنشاء أول مدرسة نموذجية للتعليم الفني الصناعي بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، بمنحة إماراتية كاملة.

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