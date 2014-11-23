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إليسا تطلق فيديو كليب "حب كل حياتي" بأجواء صيفية

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إليسا تطلق فيديو كليب "حب كل حياتي" بأجواء صيفية إليسا تطلق فيديو كليب "حب كل حياتي" بأجواء صيفية

الأحد 23-11-2014 20:15

نشرت الفنانة إليسا على حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك"، كليب أغنيتها "حب كل حياتي"، الذي أخرجته أنجي جمال، ومن إنتاج شركة "روتانا".
وينقل لنا الكليب الأجواء الصيفية بامتياز، حيث تمّ تصوير معظم مشاهده على شاطئ البحر. وظهرت إليسا مع مجموعة من الأصدقاء على متن أحد اليخوت، وبدوا وهم يقومون بممارسة السباحة والقفز في المياه، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد في إحدى مدن الملاهي في بيروت.

ولم يخلُ الكليب من التقاط صور السيلفي، وحتّى من تحت المياه.

أغنية "حب كل حياتي"، من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وهي من ضمن أغاني ألبوم إليسا "حالة حب".

وفي سياق أخر، قدمت إليسا التعازي للفنانة أصالة ولعائلتها، بسبب وفاة شقيقها أيهم، وتمنت من الله أن يمدّها بكل القوّة اللازمة لتخطي هذه المرحلة.

 

فيديو كليب أغنية "حب كل حياتي".

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سيدتي

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