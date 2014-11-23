أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هند صبري: أنا و"سيدتي" حكاية حب

Google+ Print
هند صبري: أنا و"سيدتي" حكاية حب هند صبري: أنا و"سيدتي" حكاية حب

الإثنين 24-11-2014 00:07

استلمت النجمة هند صبري شهادة تقدير "سيدتي"، بسعادة بالغة بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الاستفتاء السنوي للمجلة عن مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية مين".

وبعد تسلمها الشهادة قالت هند: "بيني وبين "سيدتي" قصة حب كبيرة، خصوصاً وأنها الأقرب بالنسبة لي بين كل الإصدارات ومنذ طفولتي وانأ اقرأها". وأضافت: "اليوم استرجع شريط ذكريات مشوار الفني منذ بدايتي الفنية، وحتى الأن وصراحة أشعر بنشوة كبيرة بداخلي لأن الجمهور العربي اختارني وتابع أعمالي، وهذا يضعني أمام تحدٍ كبير، لأنني يجب أن أختار الأفضل دائماً لكي أحصل على ثقة الجمهور الذي اعتبر جائزته الأغلى في حياتي" .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي