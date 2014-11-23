هند صبري: أنا و"سيدتي" حكاية حب

استلمت النجمة هند صبري شهادة تقدير "سيدتي"، بسعادة بالغة بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الاستفتاء السنوي للمجلة عن مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية مين".

وبعد تسلمها الشهادة قالت هند: "بيني وبين "سيدتي" قصة حب كبيرة، خصوصاً وأنها الأقرب بالنسبة لي بين كل الإصدارات ومنذ طفولتي وانأ اقرأها". وأضافت: "اليوم استرجع شريط ذكريات مشوار الفني منذ بدايتي الفنية، وحتى الأن وصراحة أشعر بنشوة كبيرة بداخلي لأن الجمهور العربي اختارني وتابع أعمالي، وهذا يضعني أمام تحدٍ كبير، لأنني يجب أن أختار الأفضل دائماً لكي أحصل على ثقة الجمهور الذي اعتبر جائزته الأغلى في حياتي" .