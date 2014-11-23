بالصّور: سلاف فواخرجي "شهيرة" بـ "لوك" جريء

شارفت الفنّانة السورية سلاف فواخرجي على الانتهاء من تصوير دورها بمسلسل "حارة المشرقة"، عن نص للكاتب أيمن الدقر، فيما يتولّى الإخراج المخرج السوري ناجي طعمي.

وتؤدي فواخرجي في العمل دور "شهيرة" المحرّك الرئيسي للأحداث، وهي امرأة لعوب تهوى الإيقاع بالرّجال، تتميّز بجمالها الأخّاذ وتستعين به لتحقيق مآربها، ويعتبر هذا الدور من أجرأ أدوار سلاف خلال مسيرتها الفنية.

مسلسل "حارة المشرقة" من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وهو أولى أعمال فواخرجي للموسم الدرامي 2015.

وفي سياق آخر، تستعد فواخرجي لمشاريع تلفزيونية، وسينمائية أخرى ستعلن عنها قريباً.