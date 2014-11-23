الأربعاء المقبل .. سيد حجاب يقدم أشعاره بالأوبرا

يقدم الشاعر الكبير سيد حجاب مجموعة من قصائدة بالأمسية الشعرية التى يحيها على المسرح الصغير،وذلك فى السابعه مسائا يوم الأربعاء26نوفمبر.

الأمسيبة تقام في إطار النشاط الثقافي الذي تنظمه دار الأوبرا ،و يلقي بها حجاب نخبة من قصائده، إلى جانب مجموعة من الأشعار التي كتبها للكثير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية.

وولد سيد حجاب في محافظة الدقهلية في 23 سبتمبر 1940، والتحق بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958، وأصدر أول دواوينه الشعرية بعنوان صياد وجنينة في منتصف ستينيات القرن الماضي، ثم قدم مجموعة من البرامج الإذاعية الشعرية منها بعد التحية والسلام، عمار يا مصر وأوركسترا.

و قدم حجاب العديد من كلمات الأغاني لكبار المطربين منهم، محمد منير، محمد الحلو، مدحت صالح، كما كتب أغاني ألبومي سوسة وأطفال أطفال لعفاف راضي، ومن أشهر أعماله قصائد الطوفان، السلم والكرسي، زي الهوا، وتترات وأغاني مسلسل أرابيسك، وليالي الحلمية، وبوابة الحلواني.