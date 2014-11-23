أمال ماهر : أول إعلان لألبوم ” أيام متتعوضش” متعمد للتشويق

أكدت المطربة أمال ماهر إن الإكتفاء بظهور قدمها فقط فى أول إعلان لألبومها “أيام متتعوضشى”،كان مقصودا حتى يكون مفاجىء ومشوقا للجميع، ولا يكون جارحا باى حال ،وذلك قبل صدورة فى نهاية العام الحالى.

و قالت أمال .أنا كان لدي هدف فى هذا الالبوم ، أنه مع كل البوم جديد وبين الالبوم والاخر ، يجب أن يكون هناك فرق ليس فقط بالموسيقى وطريقة مناقشة المواضيع التى يتم طرحها بالالبوم وأنما ايضا الصور التى تعاونت فيها مع المصورة العالمية “كارين “، والدعايه يجب أن تكون مختلفه ، وجلست أنا وفريق عملى والاستاذ محسن جابر وعملنا عليها بشكل جيد حتى نتواكب مع احداث التقدم بالميديا ، ونتواصل مع هذا الجيل العبقرى بالتكنولوجيا مثل طرح بوستر الالبوم وكلمات احدى الاغاني على تويتر لمعرفة الاصداء قبل طرح الالبوم .

يذكر أن البوم أمال يضم 12 أغنية، وكتب الشاعر نادر عبد الله 6من أغنياته،وهم “مفيهاش بعدين” من تلحين تامر عاشور،و “أحنا ولاد النهاردة”،”أيام ما تتعوضش”،”إزاى فاتتنى”،”ظروفى صعبة”،و”غلطت أنا”،ولحنهم وليد سعد ،قام الأخير ايضا بتلحين أغنيتي”سكة السلامة “و”بحبك ” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

ومن كلمات الشاعر خالد تاج الدين تقدم أمال أغنيتين هما “يالا” ،لحن عمرو مصطفى،و”ذكرياتنا”لحن وليد سعد،بالإضافة لآغانى “أنا حبيتك” كلمات عمرو يحى ولحن تامر عاشور،و”ماهونتش عليا” وكتبها أحمد الجندى،ولحنها مدين،اما التوزيع الموسيقى للأغانى فقام به كل من توما،أحمد إبراهيم ،وأحمد عبد السلام.