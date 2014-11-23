سامبدوريا يرفض هدية نابولي ويتعادل مع تشيزينا

(إفي): تعادل سامبدوريا يوم الأحد خارج الديار مع تشيزينا بهدف لمثله في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي ليفشل في خطف المركز الثالث من نابولي الذي تعادل في نفس الجولة مع كالياري بثلاثة أهداف.

وكان ستيفانو لوتشيني تقدم لتشيزينا بهدف (ق66) إلا أن نيكا أهدر مجهود الفريق (ق77) بالتسجيل بطريق الخطأ في مرماه لصالح سامبدوريا.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 21 نقطة حيث لا يزال في المركز الرابع حيث أن الفوز كان سيجعله يخطف المركز الثالث من نابولي الذي فشل في تحقيق الفوز على ملعبه على حساب كالياري، فيما لم يتغير مركز تشيزينا حيث ظل قبل الأخير بثمان نقاط.

وكانت مباراة نابولي وكالياري أكثر جنونا وندية حيث تقدم أصحاب الأرض (ق11) عن طريق الأرجنتيني جونزالو إيجواين ثم ضاعفوا النتيجة (ق30) بتوقيع السويسري جوخان إنلر، ولكن الضيوف قلصوا النتيجة (ق38) من خلال سيجوندو فيكتور إباربو وتعادلوا (ق47) بهدف دييجو فارياس.

تقدم نابولي مجددا (ق62) عن طريق جوناثان دي جوزمان، ولكن لاعبو كالياري أبوا ألا يردوا حيث تعادلوا بعدها بخمس دقائق عن طريق دييجو فارياس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى 22 نقطة حيث لا يزال في المركز الثالث ويفشل في تقليص الفارق مع روما الوصيف بـ28 نقطة ويوفنتوس المتصدر بـ31 نقطة، فيما أصبح رصيد كالياري 11 نقطة في المركز الـ16.

كما تعادل أودينيزي مع كييفو فيرونا بهدف لمثله، فيما فاز إمبولي على بارما بهدفين نظيفين وفيورنتينا على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1.