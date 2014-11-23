«الأزهر» يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب بمشاركة قيادات كنسية

يستعد الأزهر الشريف لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف، والتأكيد على دور العلماء والمؤسسات الدينية في مواجهة الأفكار الهدامة، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر المقبل تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويهدف المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان (مؤتمر الأزهر الشريف لمواجهة التطرف والإرهاب)، إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون كمفهوم الدولة الإسلامية والخلافة والحاكمية والجهاد والجاهلية والتكفير، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من علماء ورموز الأزهر الشريف وعلماء الدين الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى قيادات الكنائس الشرقية والغربية وممثلين لمختلف المذاهب والطوائف.