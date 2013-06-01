بالفيديو .. كأس الدوري السويسري تصب الخمور على لاعبي بازل في احتفالات جنونية

سقطت الخمور التي ملأت كأس الدوري السويسري على لاعبي بازل الذي يضم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني أثناء احتفالهم بالتتويج باللقب يوم السبت في مشهد جنوني.

وتوج بازل باللقب الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه بعدما هزم سانت جالين ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة وحافظ على فارق الثلاث نقاط بينه وملاحقه جراسهوبرز.

وشارك الشابان المصريان زملاءهما الاحتفالات المدوية التي هزت ملعب سانت جاكوب بارك معقل بازل عقب اللقاء.

ووضع مسؤولو بازل الخمور في كأس الدوري السويسري الذي رفعه ماركو شتريلير قائد بازل بفرحة طاغية لتسقط على رأسه ورؤوس زملائه.

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