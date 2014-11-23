"أراب أيدول": زوج نانسي يسرق الأضواء ولقب جديد لها بعد الملكة أحلام

خطف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي هاشم الأضواء خلال حلقة الأمس من "أراب أيدول"، التي حلّت فيها زوجته نانسي ضيفة، حيث حرص على التواجد والجلوس في الصفوف الأمامية لتشجيع نانسي التي بدت مشرقة وأرسلت عدة قبلات له.

زوج نانسي: زوجتي لا تحتاج لنصيحة

زوج نانسي أكد في حديث لـ"سيدتي نت" أنه يتابع بشكل دائم برنامج "أراب أيدول" من المنزل، قائلاً:"أشعر بسعادة أكبر حينما اتابع مثل هذه البرامج على شاشة التلفاز، وهناك لذة أكبر، وقد سبق لي وأن تابعت بعض البرامج مباشرة وحتى لو كان الأمر يتعلق بلعبة كرة السلة لا ترى التفاصيل مثلما تشاهدها على الشاشة". وتابع: " أحببت أن آتي اليوم لأن نانسي هي الضيفة، ولأصفق لها عن قرب".

ورداً على سؤال حول النصيحة التي يوجهها لنانسي قال: "هل نانسي تحتاج إلى نصيحة؟ وأقول لها أن تبقى كما هي ناجحة ومحبوبة، وتملك كل المقومات التي أوصلتها لتكون على ما هي عليه اليوم، وهي إنسانة طبيعية وعفوية".

وهل إرتباطه بفنانة أمر صعب قال: "الفن مثله مثل أي مهنة، وكل فنان حسب شخصيته يستطيع أن يوفق بين عائلته وفنه ويكون ناجحاً".

واستغلينا الفرصة لنسأله عن ابنتيه إيلا وميلا حيث قال: "بجننوا وهما أحلى شيء بهذه الدنيا". كما خطف زوج نانسي الأضواء في المسرح حيث ألقى عليه التحية زوج أحلام مبارك الهاجري، التي بدورها حيته وسلمت عليه، وأيضاً حست الشافعي رمى السلام عليه".

لقب أميرة لنانسي

وبالعودة إلى أجواء الحلقة، فقد اسرت نانسي القلوب بحضورها وأنوثتها الطاغية، وكانت لفتة جميلة منها أن قدمت أغنية وطنية عن لبنان بمناسبة عيد الإستقلال، وبعدها أدت 3 أغنيات من ألبومها الأخير. نانسي مطربة فهي تجيد الغناء مباشرة على المسرح دون الوقوع في الفخ، وشكرت المايسترو إيلي العليا على الجهد الذي قدمه لها خلال الحلقة ولكل المشتركين.

وكان لافتاً بعد انتهاء نانسي قول مقدمة البرنامج انابيلا هلال بأنها كالأميرة، وبالطبع لقب الملكة سيبقى حكراً على أحلام".

منع أحلام

استغرب متابعو البرنامج ما قالته أحلام عن أن محاولة البعض منعها من دخول لبنان أمر غير صحيح، ولا أحد يستطيع القيام بهذا الأمر، مشيرة إلى أنها تزوجت وعشقت وقضت شهر العسل في بيروت". ودعت الجميع إلى المجيء إلى لبنان وأن الأوضاع فيه مستقرة وهناك أمان، فكانت لفتة طيبة من أحلام أشاد بها الجميع.

خروج منال

شكل خروج منال صدمة لمحبيها، الذين راهنوا على وصولها إلى النهائيات، وخرجت منال عن صمتها في حلقة الأمس، حينما قالت إن هناك بعض الصحافة الصفراء التي تشوه صورتها وهي فلسطينية. وأعربت والدة منال لموقعنا عن سعادتها بخروج منال، وكثر حاولوا محاربتها.

والد عمار الكوفي

أكد والد عمار الكوفي أن "ابنه هو انسان طبيعي ولكنه عنيد ينفذ ما في رأسه، وهذا ما أوصله إلى هذه المرحلة المتقدمة". وأشار إلى أنه "هو من شجع عمار على الإشتراك في البرنامج".

وائل يغني

وجّه وائل رسالة بصوته إلى الجيش اللبناني بعد أن تغيب أمس عن الحضور، وكان لوائل ارتباطات عمل في قطر. وتلقى وائل جرعات من الغزل من أحلام وحسن الشافعي، عبرا له من خلالها عن مدى اشتياقهما له. وبالفعل وائل يضيف إلى الحلقة بشكل كبير، ويلهب الجمهور حين يحمسه".

كواليس:

حضرت الفنانة دانا حلقة الأمس من "أراب أيدول" مع صديقتها المقربة.

زوج نانسي يهمس بأذنها ولم بعرف ماذا قال لها.

أهل حازم شريف تأثروا بخروج منال .

الكثيرون انتقد الديكور أثناء غناء نانسسي عجرم أغنية "من اليوم"