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نيللي كريم: تكريم "سيدتي" لي وسام على صدري

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نيللي كريم: تكريم "سيدتي" لي وسام على صدري نيللي كريم: تكريم "سيدتي" لي وسام على صدري

الأحد 23-11-2014 19:10

كرّمت مجلة "سيدتي" الفنانة نيللي كريم، بعد حصولها على أعلى نسبة من تصويت الجمهور كأفضل ممثلة في العالم العربي، في الاستفتاء السنوي الذي تقوم به مجلة "سيدتي" بعد إنتهاء كل موسم رمضاني.

وأكدت نيللي: "أنها تشعر بسعادة كبيرة بسبب التكريم الذي حصلت عليه في الاستفتاء السنوي لأكبر مجلة في العالم العربي".

وأضافت نيللي قائلة: "الأن أشعر بمسؤولية كبيرة، ويجب أن أكون عند حسن ظن الجمهور الذي منحني الثقة الغالية. وأحب أن أوجه التحية للمؤلفة مريم ناعوم والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والشركة المنتجة لمسلسل "سجن النسا"، لأنهم بالفعل كانوا سبب في وصولي لهذه المرحلة من حب الجمهور لي".

وفي نهاية حديثها، شكرت الفنانة الجمهور العربي، ووعدتهم: "لن أخذلكم أبداً، وأتعهد بعدم قبول أي عمل إلا إذا كان يحقق نقلة لي وحب أكبر في قلوبكم".

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سيدتي