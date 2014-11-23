الحبس عامين لـ5 إخوان وبراءة 6 وغرامة 20 ألف جنيه لـ2 في «التظاهر» بالبحيرة

قضت محكمتا جنايات دمنهور وجنح أبوحمص، الأحد، بحبس 5 من أعضاؤ جماعة الإخوان المسلمين، عامين، وتغريم 2 آخرين 20 ألف جينه لكل منهما، وبراءة 6 في «التظاهر دون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة» بالمحافظة.

وقضت محكمة جنايات دمنهور بتغريم 2 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة «الانضمام لجماعة محظورة»، وبرأتهما من تهمة «التظاهر دون تصريح».

كما قضت محكمة جنح أبوحمص بحبس 5 من المنتمين للجماعة عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة «التظاهر دون تصريح، والانضمام لجماعة الإخوان»، كما برأت 6 آخرين من المنتمين للجماعة بينهم الدكتور رجب عميش، نائب الجماعة الأسبق في مجلس الشعب 2005.