استشهاد مزارع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى ببلدة جبالبا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم بلدة “حوارة” جنوب مدينة “نابلس” ونشرت حواجز عسكرية على الشارع الرئيسي وعرقلت حركة المرور.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت البلدة وداهم الجنود وبعضهم كان بلباس مدني عددا من المنازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما إعتلى عدد آخر أسطح المنازل.

وأضافوا إن هناك تجمعا مكثفا للمستوطنين على مفترق المحافظات الشمالية أو ما يعرف بمفرق “يتسهار” وانتشارا للجنود على الشارع الرئيسي ويقومون بعرقلة حركة المرور هناك وأشاروا إلى أنه تم إغلاق حاجز “حوارة” ومنع المركبات من المرور.

ومن ناحية أخرى اعتدى مستوطنون اليوم على رعاة أغنام خلال رعيهم المواشي بالقرب من بلدة “عقربا” جنوب مدينة “نابلس”.

وقال عضو لجنة مقاومة الاستيطان في “عقربا” “حمزة ديرية” إن المستوطنين هاجموا ثلاثة من رعاة الأغنام وحالوا احتجازهم عقب ضربهم وأضاف أن المواطنين المتواجدين في المنطقة تدخلوا عقب ملاحظة المستوطنين وتم تحرير الرعاة.

يذكر أن المستوطنين اعتدوا على مواطن في “الأغوار”،كما حاول مستوطنون آخرون اختطاف شاب قرب بلدة “جيت” بمحافظة “قلقيلية” أمس.

وعلى صعيد أخر استشهد ظهر اليوم مزارع برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق بلدية “جباليا” شمال قطاع غزة.

> وقالت مصادر طبية في غزة إن المزارع “فضل محمد حلاوة”32 عاما” استشهد جراء اصابته برصاصة من العيار الثقيل في ظهره وخرجت من بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق “جباليا”.

ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى “كمال عدوان” في بلدة “بيت لاهيا” المجاورة ويعد هذا الشهيد هو الأول الذي يقضي برصاص الاحتلال بعيد الحرب الأخيرة على غزة التي استمرت 51 يوما في شهر يوليو الماضي والتي أدت حينه إلى استشهاد 2150 مواطنا.

أ ش أ