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بالصور.. الفيوم تحتفل بأعياد الطفولة

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بالصور.. الفيوم تحتفل بأعياد الطفولة بالصور.. الفيوم تحتفل بأعياد الطفولة

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، فعاليات احتفالات المحافظة بأعياد الطفولة بنوفمبر 2014، والتي شاركت بها قصر ثقافة الفيوم ومديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومجلس مدينة الفيوم، بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ومنتصر ثابت مدير عام الثقافة بالفيوم وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين والمواطنين والأطفال وتلاميذ المدارس .

وبدءت الاحتفالات، بإقامة كرنفال أمام قصر ثقافة الفيوم جمع من الأطفال وتلاميذ المدارس، حاملين أعلام والبالونات والورود، وتم عمل مرسم مفتوح وجداريات بمختلف أنواعها، كما تم استعراض أنشطة الأطفال وأغانيهم ومواهبهم.

وتفقد المحافظ، معرض الفنون التشكيلية وإبداعات أطفال قصر الثقافة، كما شهد المحافظ والحضورعروض كورال الأطفال بقصر الثقافة وعروض العرائس والأراجوز والعرض الفني الذي قدمته مديرية الشباب والرياضة.

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