رفع علم لبنان على بوابة مزارع شبعا لأول مرة منذ الاحتلال الإسرائيلى

رفعت هيئة أبناء منطقة العرقوب اللبنانية علم لبنان على بوابة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل وذلك بمناسبة عيد استقلال البلاد الواحد والسبعين في وجود ممثل للجيش اللبناني.

وقال الدكتور محمد رئيس هيئة أبناء العرقوب في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعضاء الهيئة رفعوا علم لبنان عند بوابة مزارع شبعا المحتلة على الحدود مع المناطق اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، تأكيدا للبنانية المزارع ، والتمسك باستعادتها.

وأضاف أن الاحتفال تم بوجود ممثل للجيش اللبناني وقوى الأمن وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”وقوات الهدنة.

أ ش أ