الجالية المصرية فى روما تجهز للاحتفال بزيارة السيسي لإيطاليا

تستعد الجالية المصرية فى روما لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته التي يقوم بها غدا لإيطاليا، حيث تمكنت من الحصول على موافقة وزارة الداخلية الإيطالية للسماح لأبناء الجالية بالتجمع بأحد أهم المدن الرئيسية “فينسيا” القريبة من قصر “كورينالى” الرئاسي،والذى سوف يشهد تجمعا أخر لدى وصول الرئيس السيسى فى أول لقاء مع نظيره الإيطالى جورجو نابوليتانو.

وقال الدكتور فايق خليل نائب رئيس الجالية المصرية بروما اليوم “إن الجالية المصرية تسعى إلي الترحيب بالرئيس السيسى والتواجد بالأعلام المصرية والصور الشخصية الكبيرة التى يفتخرون باقتنائها فى التظاهرة الثانية التى تستغرق ثلاثة ساعات من الثالثة إلى السادسة مساء غدا، وذلك بعد التظاهرة التي نظموها دعما لجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب”.

ورأى أن الاحتفالات بزيارة الرئيس السيسي تتميز بالانصهار الوطنى بين المصريين القادمين إلي ايطاليا منذ عدة أشهر وبين المقيمين فيها منذ أكثر من 40 عاما.

أ ش أ