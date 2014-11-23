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الأزهر الشريف يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب والتطرف الشهر المقبل

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الأزهر الشريف يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب والتطرف الشهر المقبل الأزهر الشريف يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب والتطرف الشهر المقبل

يستعد الأزهر الشريف لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب ونبذ الغلو والتطرف، والتأكيد على دور العلماء والمؤسسات الدينية في مواجهة الأفكار الهدامة، وذلك يومي 3 و4 ديسمبر المقبل تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويهدف المؤتمرالذي يأتي تحت عنوان “مؤتمر الأزهر الشريف لمواجهة التطرف والإرهاب” إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون كمفهوم الدولة الإسلامية والخلافة والحاكمية والجهاد والجاهلية والتكفير، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما.

ويتناول المؤتمر الذي ينعقد في العاصمة المصرية القاهرة أسباب انتشار الإرهاب وخطورته علي السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من علماء ورموز الأزهر الشريف وعلماء الدين الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى قيادات الكنائس الشرقية والغربية وممثلين لمختلف المذاهب والطوائف.

أ ش أ

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