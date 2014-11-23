اليونيسيف : الحظر الاقتصادي على السودان أثر على حجم المساعدات للأطفال

أقر ممثل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “اليونيسيف” في السودان جيرت كابيليري، بتقليص ميزانية أعمال المنظمة بسبب الحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على السودان، وعبر عن أسفه لعدم تمكن المنظمة الأممية من الوصول إلى الأطفال الأكثر حاجة للمساعدات الضرورية.

ودعا كابيليري خلال اجتماع في الخرطوم اليوم لمراجعة برنامج التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات-، إلى ضرورة تنسيق عمل كل الجهات العاملة في مجال الأطفال لضمان الوصول لأكبر قدر منهم.

وقال المسئول الأممي، إن الحظر الاقتصادي على السودان أثر بصورة كبيرة على تنفيذ مشروعات رعاية الطفولة، واعتبر الاجتماع فرصة للتفاكر بين الشركاء لتعديل خطة العمل وتضمينها أولويات المرحلة.

ومن جانبه، اعترف مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية السودانية عمر محمد الحاج، أن هناك العديد من العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وأن السودان يسعى لتذليلها من أجل أن ينال الأطفال حقوقهم كافة.

وأشار إلى أن خطط الحكومة الاقتصادية ترمي إلى تحسين وضع الأطفال، وقال “إن هنالك العديد من القوانين والتشريعات التي تم سنها في الفترة الأخيرة لمناصرة الأطفال”.

> وكان السودان والمنظمة الأممية”اليونيسيف”، قد وقعا على برنامج تعاون يهدف إلى تقديم المساعدات في مجال التعليم لحوالي ثلاثة ملايين طفل في 12 ولاية سودانية.

أ ش أ