إنشاء مركزين لتكنولوجيا الأغشية الرقيقة والطاقة بعلوم الفيوم

شهد الدكتور خالد إسماعيل حمزه رئيس جامعة الفيوم احتفالية إنشاء مركزين ، الأول مركز بحوث العلوم وتكنولوجيا الأغشية الرقيقة والثانى مركز الطاقة الجديدة والمتجددة الأحد بكلية العلوم جامعة الفيوم .

أوضح رئيس الجامعة أن إنشاء مثل هذه المشروعات يعتمد على ضرورة توفير كمية كبيرة من المعدات مثل : الميكروسكوب الإلكترونى وجهاز IR وقال أن تلك الأجهزة لا تخص كلية العلوم فقط وإنما تعتبر من حق جميع كليات الجامعة استخدامها وأكد على نيته فى تخفيض بعض التكاليف لهذه المعدات وتذليل العقبات أمام كلية العلوم حتى تستطيع البدء فى تنفيذ تلك المشروعات وتطويرها , وأكد أن جامعة الفيوم سيكون لها شأن عظيم خاص بها تستطيع المنافسة به وقال أن تلك المشروعات تواكب مسيرة التقدم العلمى والتكنولوجى بالجامعات وصرح أنه تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة أحد الوفود الخاصة بحضور قمة مشروع سد النهضة فى دولة أثيوبيا .

فيما أكد الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن الميكروسكوب الإلكترونى سيفيد جميع الباحثين بجامعة الفيوم وأنه يعتبر من الأجهزة الفريدة من نوعها فى كلية العلوم جامعة الفيوم على مستوى نظرائها بالجامعات الأخرى وقال أن تكلفة الأجهزة تتراوح من 7 إلى 8 مليون جنيه كما إقترح على رئيس الجامعة تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم لحضور الدورات المنعقدة بجامعة أسيوط والخاصة بالميكروسكوب الإلكترونى حتى تكون جامعة الفيوم قادرة على استخدام تلك الأجهزة الخاصة بالبحث العلمى وتصبح ذات ريادة فى هذا المجال .

وقال الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، على سير الجامعة بخطى صحيحة ومنظمة نحو مستقبل أفضل فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى .