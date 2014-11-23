السلطة اليونانية...سهلة وسريعة

السلطة اليونانية من أشهر أطباق السلطات وأكثرها رغبة، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة تحضير سهلة وسريعة

المقادير:

4 حبات خيار

4 حبات بندورة

2 حبة فليفلة حلوة

½ ضمة نعناع أخضر

1 بصلة صغيرة

عصير ليمونة

قطعة 200 غم جبنة فيتا

2 ملعقة كبرة زيت زيتون

1/2 كوب من الزيتون الأسود المنزوع النوى

1/2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

1. تقطع البندورة إلى شرحات وتفرد في صحن التقديم.

2. يقطع الخيار إلى شرحات ويفرد فوق البندورة, ثم تقطع الفليفلة إلى شرحات أيضا وتوضع فوق الخيار.

3. يقطع البصل ويوضع على الصحن وفوقه النعناع المفروم قطع كبيرة.

4. يوضع الزيتون فوقه, وتضاف كمية الجبنة البيضاء الفيتا المقطعة إلى شرحات رقيقة على الوجه.

5. يضاف الليمون المعصور مع الملح والزيت.

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