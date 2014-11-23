أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

السلطة اليونانية...سهلة وسريعة

Google+ Print
السلطة اليونانية...سهلة وسريعة السلطة اليونانية...سهلة وسريعة

الأحد 23-11-2014 11:29

السلطة اليونانية من أشهر أطباق السلطات وأكثرها رغبة، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة تحضير سهلة وسريعة 

 

المقادير:

4  حبات خيار
4  حبات بندورة
 2 حبة فليفلة حلوة
 ½ ضمة نعناع أخضر
1  بصلة صغيرة
عصير ليمونة
قطعة 200 غم جبنة فيتا
2  ملعقة كبرة زيت زيتون
1/2 كوب من الزيتون الأسود المنزوع النوى
1/2 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة التحضير:

1. تقطع البندورة إلى شرحات وتفرد في صحن التقديم.
2. يقطع الخيار إلى شرحات ويفرد فوق البندورة, ثم تقطع الفليفلة إلى شرحات أيضا وتوضع فوق الخيار.
3. يقطع البصل ويوضع على الصحن وفوقه النعناع المفروم قطع كبيرة.
4. يوضع الزيتون فوقه, وتضاف كمية الجبنة البيضاء الفيتا المقطعة إلى شرحات رقيقة على الوجه.
5. يضاف الليمون المعصور مع الملح والزيت.

 

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي