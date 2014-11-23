تقدم الطاهية عبير جعفر وصفة الكانولوني بالدجاج والفلفل الملون، وصفة شهية وسهلة التحضير، جربيها واستمتعي بها مع أفراد عائلتك

المقادير:

1 كيلو صدر دجاج مسحب

3 ملعقة كبيرة زبدة

عبوة معكرونة كانولوني

1 حبة فلفل أحمر مفروم

1 حبة فلفل أصفر مفروم

1 حبة فلفل أخضر مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

1 ملعقة كبيرة بودرة الثوم

1/4 ملعقة صغيرة بودرة البصل

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 علبة كبيرة كريما سائلة

1 كوب جبنة موزريلا مبشورة

1/4 كوب قرشله مطحونة (كعك مطحون)

طريقة التحضير:

1.نقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة و نقلب الدجاج بالزبدة والبصل

2.نضيف الفلفل الملون ونستمر بالتقليب ثم نضيف البهار المشكل وبودرة الثوم وبودرة البصل والملح ونقلب حتى ينضج الدجاج

3. نفرغ علبة الكريما السائلة في قدر ونضيف لها قليل من الملح وتترك على النار حتى تبدأ بالغليان

4. نحشو الكانولوني بحشوة الدجاج المحضرة سابقا ونرص الكانولوني في طبق الفرن

5. نضيف الكريمة الساخنة إلى الطبق ونرش الجبنة الموزريلا والقرشلة

6. ندخل الطبق إلى فرن محمى لمدة 1/2 ساعة ثم نحمر الوجه وتقدم ساخنة

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