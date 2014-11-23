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كيك الفراولة الشهي

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كيك الفراولة الشهي كيك الفراولة الشهي

الأحد 23-11-2014 12:33

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كيك الفراولة الشهي، جربيه واستمتعي به في جلساتك مع صديقاتك 

 

 

كوب طحين 1 1/2
 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملعقة صغيرة ملح1/4

كوب زبدة طرية (2 أصبع كل أصبع 100غم) 1
 كوب سكر ناعم 1
 بياض بيض 3
1/2 كوب كريمة 
1/4 كوب حليب 
6 حبات  فراولة، مقطعة مربعات صغيرة للتزيين 
حبة فراولة، شرائح 12
 كوب عصير البرتقال1/4
 ملعقة كبيرة جيلاتين  1
 ملعقة كبيرة نشا2

 

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 ، احضري قالب مربع مقاس 8 بوصة ، بطني القالب بورق زبدة ، اتركيه جانبا

2. انخلي الطحين مع  البيكنج باودر والملح واتركيه جانباً 

3. اخفقي الزبدة، السكر على سرعة متوسطة الى أن يصبح الخليط هشاً ثم أضيفي بياض البيض واخفقي إلى أن يتماسك الخليط  ثم أضيفي الكريمة واخفقي ثم أضيفي خليط الطحين والحليب ، واخفقي جيدا

4. ضعي خليط الكيك في القالب ، وزعي الفراولة على سطح الكيك ، اضغطي عليها لتدخل قليلاً في داخل الكيك

5. إخبزي الكيك إلى يحمر سطحها  ودعي الكيك يبرد تماماً 

6. في إناء صغير ، ضعي عصير البرتقال، الجيلاتين، والنشا، وسخنيه على نار متوسطة الى أن يغلي، أضيفي الفراولة ، دعيه يغلي بهدوء إلى أن تحصلي على صلصة سميكة

7. وزعي صلصة الفراولة على سطح الكيك، ادخليه الثلاجة إلى أن يتماسك تماماً 

 

 

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