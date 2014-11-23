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أول رابطة للمرأة بقنا لحماية مكتسبات نساء الصعيد

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أول رابطة للمرأة بقنا لحماية مكتسبات نساء الصعيد أول رابطة للمرأة بقنا لحماية مكتسبات نساء الصعيد

أطلقت مجموعة من الناشطات المصريات في محافظة قنا أول رابطة للمرأة بجنوب لحماية مكتسبات نساء الصعيد .
> وشرعت الرابطة في تنظيم ندوات وورش عمل في مدينة نجع حمادي الأكثر سكانا وعاصمة محافظة قنا وتعمل جميعها على ترسيخ مبادئ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها وتمكينها اقتصاديا وسياسيا .
> وأكدت النساء صاحبات المبادرة أن إطلاق الرابطة يهدف الى تكوين كيان وتكتل نسائي يعمل على دعم المرأة سياسيا ومحاربة موروثات تعيق خطط تمكين المرأة ، والسعي لنشر الوعي بحقوق المرأة بين النساء في القرى ، وإخراج جيل نسائى قادر على صون حقوق المرأة ومكتسباتها على الدوام عبر وسائل عدة بينها الندوات والحملات التوعوية وورش العمل .
> وتقول وفاء رشاد الأمين العام لمركز طيبة لحقوق الإنسان وإحدى مؤسسات الرابطة إن الرابطة لاقت ترحيبا ومشاركة واسعة من النساء ومن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، وبدأت في اقامة فروع لها في بعض مدن المحافظة.

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