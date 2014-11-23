أول رابطة للمرأة بقنا لحماية مكتسبات نساء الصعيد

أطلقت مجموعة من الناشطات المصريات في محافظة قنا أول رابطة للمرأة بجنوب مصر لحماية مكتسبات نساء الصعيد .

> وشرعت الرابطة في تنظيم ندوات وورش عمل في مدينة نجع حمادي الأكثر سكانا وعاصمة محافظة قنا وتعمل جميعها على ترسيخ مبادئ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها وتمكينها اقتصاديا وسياسيا .

> وأكدت النساء صاحبات المبادرة أن إطلاق الرابطة يهدف الى تكوين كيان وتكتل نسائي يعمل على دعم المرأة سياسيا ومحاربة موروثات تعيق خطط تمكين المرأة ، والسعي لنشر الوعي بحقوق المرأة بين النساء في القرى ، وإخراج جيل نسائى قادر على صون حقوق المرأة ومكتسباتها على الدوام عبر وسائل عدة بينها الندوات والحملات التوعوية وورش العمل .

> وتقول وفاء رشاد الأمين العام لمركز طيبة لحقوق الإنسان وإحدى مؤسسات الرابطة إن الرابطة لاقت ترحيبا ومشاركة واسعة من النساء ومن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، وبدأت في اقامة فروع لها في بعض مدن المحافظة.