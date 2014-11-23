مون يطالب الحكومة الكينية بسرعة القبض على منفذى الهجوم الإرهابى بمانديرا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة الكينية بسرعة القبض غلى المسيئولين عن الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس السبت ضد حافلة ركاب في مانديرا ،وتقديمهم للعدالة .

وقدم مون تعازيه للحكومة الكينية وشعبها ،وأسر ضحايا الحادث الذى يقدر عددهم بأكثر من عشرين شخصا،مؤكد تضامنة معهم وإدانته للهجوم الإرهابى.

وتعهد الأمين العام فى بيان له اليوم الأحد بمواصلة تقديم دعم الأمم المتحدة لكينيا ودول المنطقة في جهودها متعددة الأبعاد للتصدي لآفة الإرهاب.

وكانت الأنباء قد أفادت بأن مسلحين يدعون أنهم ينتمون لجماعة الشباب اختطفوا الحافلة أثناء توجهها إلى نيروبي في الساعات الأولى من الصباح وقتلوا ثمانية وعشرين راكبا على الأقل.