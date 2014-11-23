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“التنمية الزراعية بالخرطوم” تنظم ورشة عن أثر مرض العفن الأصفر على الفول السوداني

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“التنمية الزراعية بالخرطوم” تنظم ورشة عن أثر مرض العفن الأصفر على الفول السوداني “التنمية الزراعية بالخرطوم” تنظم ورشة عن أثر مرض العفن الأصفر على الفول السوداني


> افتتح الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، صباح اليوم الأحد في المقر الرئيسى للمنظمة بالخرطوم فعاليات ورشة عمل حـــول انتشار مرض العفن الأصفر (Yellow Mold) وأثره على الفول السوداني وسوف تستمرورشة العمل على مدار يومين. وذلك بحضور نخبة من الخبراء العرب في هذا المجال.

وأشار د. طارق بن موسى الزدجالى بأن قيمة الفجوة في الزيوت النباتية في المنطقة العربية تشكل ما لا يقل عن (10%) من مجمل قيمة الفجوة الغذائية في المنطقة ، وان محصول الفول السوداني من المحاصيل المنتجة بشكل رئيسي في السودان وتقدر المساحات المزروعة به بحوالي 2017.26 ألف هكتار، تنتج نحو 1.1 مليون طن سنويا، تُشكل ما نسبته 78.4% من الإنتاج الكلي في المنطقة العربية. وتأتي جمهورية العربية في المرتبة الثانية، بمساحة تقدر بنحو 65.05 ألف هكتار، ويليها المملكة المغربية بنحو 22 ألف هكتار .

و أضاف بأن الأفلاتوكسين يعتبر المحدد الرئيسي لتجارة محصول الفول السوداني ومنتجاته المختلفة، وبخاصة الزيوت. وحرصاً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية على هذا المحصول المهم، الذي يتضمنه البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، المعتمد من قمة الكويت التنموية والاقتصادية في عام 2009م، ضمن الإطار السلعي لهذا البرنامج.

وصرح بأن الهدف من الورشة هو الوقوف على الوضع الراهن لتفشي الإصابة بمرض العفن الأصفر في محصول الفول السوداني في الدول العربية، وكذلك تبادل الآراء وعرض التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال التصدي للإصابة بهذا الفطر، واقتراح آليات مناسبة وخطة عمل عربية مشتركة لخفض مستويات التلوث بسموم الأفلاتوكسين.

يشارك في الورشة الخبراء والمسئولون المختصون في مجال وقاية المحاصيل وإنتاج وتصنيع الزيوت النباتية في الدول العربية المنتجة للفول السوداني : تونس، الجزائر، السودان ومصر.
> بالاضافة الى الاتحادات المهنية في السودان.

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