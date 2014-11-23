وزير بريطاني سابق يحذر كاميرون من منع المهاجرين من الحصول على الإعانات

حذر الوزير السابق في الحكومة البريطانية كينيث كلارك اليوم الأحد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من خططه بشأن منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على اعانات، مشددا على أن هذا القرار “تمييزي”.
كانت صحيفة صانداي تليجراف قد ذكرت اليوم أن رئيس الوزراء سيلقي خطابا يحاول فيه استعادة ثقة ناخبي الحزب التي توجهت لصالح حزب الاستقلال البريطاني المعارض للتوجه الأوروبي.
ويعلن رئيس الوزراء خططا لمنع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على أي اعانات لمدة عامين.
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> وحذر الوزير السابق بدون حقيبة ذو التوجهات الأوروبي كينيث كلارك رئيس الوزراء من اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون تمييزا ضد مهاجري الاتحاد الأوروبي.
> ومن جهتها اعترفت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بأنه من غير المحتمل أن تستطيع الحكومة تحقيق هدفها بخفض صافي الهجرة للبلاد الى أقل من 100 ألف شخص.
ووعد كاميرون بتحقيق هذا الهدف عندما تولى منصبه بعد انتخابات عام 2010، إلا أن تيريزا ماي أكدت أن نجاح بريطانيا اقتصاديا يدفع المهاجرين اليها من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
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> وقالت في تصريحات لبرنامج “أندرو مار شو” على شبكة البي بي سي إنه من غير المحتمل الوصول الى معدل عشرات الآلاف بنهاية الدورة البرلمانية الحالية.
> يذكر أنه بسبب مبدأ حرية تنقل العمال بين دول الاتحاد الأوروبي، فان الحكومة ليست قادرة على منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحياة والعمل في بريطانيا.
أ ش أ