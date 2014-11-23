أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير بريطاني سابق يحذر كاميرون من منع المهاجرين من الحصول على الإعانات

Google+ Print
وزير بريطاني سابق يحذر كاميرون من منع المهاجرين من الحصول على الإعانات وزير بريطاني سابق يحذر كاميرون من منع المهاجرين من الحصول على الإعانات

ديفيد كاميرون

حذر الوزير السابق في البريطانية كينيث كلارك اليوم ‏الأحد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من خططه بشأن منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من ‏الحصول على اعانات، مشددا على أن هذا القرار “تمييزي”.‏

كانت صحيفة صانداي تليجراف قد ذكرت اليوم أن رئيس الوزراء سيلقي خطابا يحاول فيه ‏استعادة ثقة ناخبي الحزب التي توجهت لصالح حزب الاستقلال البريطاني المعارض للتوجه ‏الأوروبي.‏

ويعلن رئيس الوزراء خططا لمنع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على أي اعانات ‏لمدة عامين.
> ‏
> وحذر الوزير السابق بدون حقيبة ذو التوجهات الأوروبي كينيث كلارك رئيس الوزراء من ‏اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون تمييزا ضد مهاجري الاتحاد الأوروبي.‏
> ومن جهتها اعترفت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بأنه من غير المحتمل أن تستطيع الحكومة ‏تحقيق هدفها بخفض صافي الهجرة للبلاد الى أقل من 100 ألف شخص.‏

ووعد كاميرون بتحقيق هذا الهدف عندما تولى منصبه بعد انتخابات عام 2010، إلا أن ‏تيريزا ماي أكدت أن نجاح بريطانيا اقتصاديا يدفع المهاجرين اليها من دول الاتحاد الأوروبي ‏الأخرى.
> ‏
> وقالت في تصريحات لبرنامج “أندرو مار شو” على البي بي سي إنه من غير المحتمل ‏الوصول الى معدل عشرات الآلاف بنهاية الدورة البرلمانية الحالية.‏
> يذكر أنه بسبب مبدأ حرية تنقل العمال بين دول الاتحاد الأوروبي، فان الحكومة ليست قادرة ‏على منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحياة والعمل في بريطانيا.‏

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية