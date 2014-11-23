وزير بريطاني سابق يحذر كاميرون من منع المهاجرين من الحصول على الإعانات

حذر الوزير السابق في الحكومة البريطانية كينيث كلارك اليوم ‏الأحد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من خططه بشأن منع مهاجري الاتحاد الأوروبي من ‏الحصول على اعانات، مشددا على أن هذا القرار “تمييزي”.‏

كانت صحيفة صانداي تليجراف قد ذكرت اليوم أن رئيس الوزراء سيلقي خطابا يحاول فيه ‏استعادة ثقة ناخبي الحزب التي توجهت لصالح حزب الاستقلال البريطاني المعارض للتوجه ‏الأوروبي.‏

ويعلن رئيس الوزراء خططا لمنع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على أي اعانات ‏لمدة عامين.

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> وحذر الوزير السابق بدون حقيبة ذو التوجهات الأوروبي كينيث كلارك رئيس الوزراء من ‏اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون تمييزا ضد مهاجري الاتحاد الأوروبي.‏

> ومن جهتها اعترفت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بأنه من غير المحتمل أن تستطيع الحكومة ‏تحقيق هدفها بخفض صافي الهجرة للبلاد الى أقل من 100 ألف شخص.‏

ووعد كاميرون بتحقيق هذا الهدف عندما تولى منصبه بعد انتخابات عام 2010، إلا أن ‏تيريزا ماي أكدت أن نجاح بريطانيا اقتصاديا يدفع المهاجرين اليها من دول الاتحاد الأوروبي ‏الأخرى.

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> وقالت في تصريحات لبرنامج “أندرو مار شو” على شبكة البي بي سي إنه من غير المحتمل ‏الوصول الى معدل عشرات الآلاف بنهاية الدورة البرلمانية الحالية.‏

> يذكر أنه بسبب مبدأ حرية تنقل العمال بين دول الاتحاد الأوروبي، فان الحكومة ليست قادرة ‏على منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحياة والعمل في بريطانيا.‏

أ ش أ