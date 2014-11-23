بوتين: الاقتصاد الروسي لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن تكون موسكو معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا، قائلا إن الاقتصاد الروسي لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية، وتراجع أسعار النفط، وهبوط الروبل الروسي، مشددا على ان تلك التأثيرات السلبية ستؤثر ايضا على الاقتصادات الغربية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”عن بوتين قوله”نفهم مدى فداحة الستار الحديدي بالنسبة لنا.. لن نمضي على هذا الدرب في كل الأحوال ولن يبني أحد جدارا حولنا. .هذا مستحيل”.

> وأضاف بوتين “إذا ما تراجع سعر الطاقة عمدا، فإن ذلك سيؤثر أيضا على من يقفون وراء ذلك”.

وتابع”ليس من المؤكد أن تكون للعقوبات والانخفاض الحاد في سعر النفط وهبوط الروبل آثار سلبية أو عواقب كارثية علينا نحن فقط.. لن يحدث مثل هذا الأمر”.

> وربط بوتين انخفاض سعر النفط بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الصخري وارتفاع إنتاج ليبيا والسعودية والعراق، بما في ذلك ما وصفها بمبيعات تنظيم داعش، الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

أ ش أ