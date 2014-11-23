5 ديسمبر الحملة القومية لمكافحة التحرش تحت شعار ” مجتمعي أرقي بدون تحرش “

تطلق وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل الحملة القومية لمكافحة التحرش تحت شعار ” مجتمعي أرقي بدون تحرش ”

> والتي تحمل مبادئ ( كرامة- احترام – مساواة) وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة ظاهرة التحرش.

> وذكر بيان لوزارة الشباب أن الحملة ستنطلق من خلال المهرجان الموسيقي الغنائي “على صوتك ضد التحرش” والذي تنفذه الوزارة على مسرح الميدان بدار الأوبرا المصرية بالزمالك وبالتعاون مع السفارة الألمانية من خلال برنامج أماكن للمشاركة المدنية والسياسية الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المعنية.

> وأضاف أن المهرجان سيتضمن عدداً من الفقرات الموسيقية والأنشطة المتنوعة بحضور مجموعة من الشباب أصحاب المبادرات والمنظمات غير الحكومية المختلفة التي تحارب ظاهرة التحرش الجنسي، بهدف توفير منبر أو قاعدة للجمهور تساعدهم على اتخاذ موقف قوى ضد التحرش الجنسي.

> ومن المقرر مشاركة منظمات حركة بصمة، منظمة “سيف كيدز “، حركة “ضد التحرش”، جمعية الشباب لرعاية المرأة وتحسين البيئة، مبادرة شفت تحرش، مشروع بصي، مبادرة خريطة التحرش الجنسي فى المهرجان والذى يتضمن حفلا فنيا يحيه كل من فرقة مسار إجباري من الإسكندرية، بالاشتراك مع منة حسين التي حقق معها المهرجان مؤخراً نجاحاً كبيراً من خلال أغنية “مين السبب” ويختتم الحفل فرقة قص ولزق.

> يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنمية الكثير من الخبرات الشبابية التي ستتمكن في المستقبل من قيادة مجموعات شبابية مختلفة تقوم بتنفيذ أنشطة داخل مراكز الشباب والمدارس والجامعات في جميع محافظات مصر لمحاربة التحرش الجنسي.