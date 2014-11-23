أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هولاند يدعو لانتخاب رئيس للبنان ويجدد الدعم للمحكمة الدولية

Google+ Print
هولاند يدعو لانتخاب رئيس للبنان ويجدد الدعم للمحكمة الدولية هولاند يدعو لانتخاب رئيس للبنان ويجدد الدعم للمحكمة الدولية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمّام سلام رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة عيد استقلال لبنان الواحد السبعين، أعرب فيها عن أمله في تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية .
> وأكد هولاند حرص بلاده على العمل لمصلحة وحدة لبنان واستقراره وسيادته، داعيا الى انتخاب رئيس للبنان في اسرع وقت ممكن.

وقال إن علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين منذ أمد بعيد هي علاقات ثمينة، وأتمنى أن تتعزز مستقبلاً هذه الروابط الوثيقة التي نُسجت عبر التاريخ في كافة المجالات.
> وخاطب هولاند سلام قائلا إن فرنسا تدعم جهودكم الرامية للحفاظ على وحدة بلدكم الذي يواجه تحديات كبرى نتيجة الازمات التي تهز المنطقة ولابعاده عن النزاع القائم في سوريا تطبيقاً لسياسة النأي بالنفس. وسوف تستمر فرنسا في العمل، أكثر من اي وقت مضى، لمصلحة وحدته واستقراره وسيادته.

وأضاف من هنا يكمن فحوى حراكنا ضمن المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي عملنا على تأسيسها العام الماضي، والتي تسعى منذ ذلك الوقت إلى تعزيز الاجماع الدولي حول لبنان ومؤسساته.

وقال يسرني أن أرى اليوم هذا الدعم مترجماً على الصعيد الامني،إذ أن وضع المبادرة الفرنسية – موضع التنفيذ لناحية تعزيز قدرات الجيش اللبناني سيسمح له بأداء مهامه اداءً أفعل خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعهد هولاند أن تواصل فرنسا بذل الجهود لمساعدة لبنان على مواجهة الوجود الكثيف على أراضيه للاجئين القادمين من سوريا.
> واختتم الرئيس الفرنسي رسالته بالتأكيد على استمرار التزام بلاه الكلي في قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان “اليونيفيل” و دعم المحكمة الخاصة بلبنان التي تشكل ضمانة ضد الافلات من العقاب”التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية