هولاند يدعو لانتخاب رئيس للبنان ويجدد الدعم للمحكمة الدولية

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمّام سلام رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة عيد استقلال لبنان الواحد السبعين، أعرب فيها عن أمله في تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية .

> وأكد هولاند حرص بلاده على العمل لمصلحة وحدة لبنان واستقراره وسيادته، داعيا الى انتخاب رئيس للبنان في اسرع وقت ممكن.

وقال إن علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين منذ أمد بعيد هي علاقات ثمينة، وأتمنى أن تتعزز مستقبلاً هذه الروابط الوثيقة التي نُسجت عبر التاريخ في كافة المجالات.

> وخاطب هولاند سلام قائلا إن فرنسا تدعم جهودكم الرامية للحفاظ على وحدة بلدكم الذي يواجه تحديات كبرى نتيجة الازمات التي تهز المنطقة ولابعاده عن النزاع القائم في سوريا تطبيقاً لسياسة النأي بالنفس. وسوف تستمر فرنسا في العمل، أكثر من اي وقت مضى، لمصلحة وحدته واستقراره وسيادته.

وأضاف من هنا يكمن فحوى حراكنا ضمن المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي عملنا على تأسيسها العام الماضي، والتي تسعى منذ ذلك الوقت إلى تعزيز الاجماع الدولي حول لبنان ومؤسساته.

وقال يسرني أن أرى اليوم هذا الدعم مترجماً على الصعيد الامني،إذ أن وضع المبادرة الفرنسية – السعودية موضع التنفيذ لناحية تعزيز قدرات الجيش اللبناني سيسمح له بأداء مهامه اداءً أفعل خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعهد هولاند أن تواصل فرنسا بذل الجهود لمساعدة لبنان على مواجهة الوجود الكثيف على أراضيه للاجئين القادمين من سوريا.

> واختتم الرئيس الفرنسي رسالته بالتأكيد على استمرار التزام بلاه الكلي في قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان “اليونيفيل” و دعم المحكمة الخاصة بلبنان التي تشكل ضمانة ضد الافلات من العقاب”التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري.

أ ش أ