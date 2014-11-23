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18 مليون دولار أمريكي منحة من الصندوق الكويتي للتنمية إلى الأردن

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18 مليون دولار أمريكي منحة من الصندوق الكويتي للتنمية إلى الأردن 18 مليون دولار أمريكي منحة من الصندوق الكويتي للتنمية إلى الأردن

أمير الكويت

 

وقع الأردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد في عمان على اتفاقية منحة تحصل المملكة بموجبها على 18 مليون دولار أمريكي ،لدعم اللاجئين السوريين في المملكة.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الأردنية الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي في حين وقعها عن الجانب الكويتي عبدالوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق بحضور سفير الكويت في الأردن حمد الدعيج.

وأفاد “سيف” وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون والدولي الأردني بأن هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الأردنية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على المملكة ؛ نتيجة لتدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين إليها حيث تم توجيه هذه المنحة لدعم قطاعي الصحة والشئون البلدية في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر إحدى الثمرات الطيبة لمؤتمرات المانحين للدول المتأثرة باللجوء السوري..منوها في هذا الإطار بما قدمه الصندوق من دعم تمثل في توفير قروض ميسرة ومنح إلى الأردن كما أنه أسهم خلال الفترة “1962-2013″ في تمويل 25 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171 مليونا و939 ألف دينار كويتي.

وبدوره أكد البدر وقوف الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر في المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.

أ ش أ

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