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أمن أسوان يلقي القبض على 11 من جماعة الإخوان قبل تظاهرات 28 نوفمبر

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أمن أسوان يلقي القبض على 11 من جماعة الإخوان قبل تظاهرات 28 نوفمبر أمن أسوان يلقي القبض على 11 من جماعة الإخوان قبل تظاهرات 28 نوفمبر

 

قامت مديرية أمن أسوان بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية بحملة مكبرة لضبط عناصر جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض علي أعمال العنف وقطع الطرق وتعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والقانون تنفيذا لتكليفات قيادات الجماعة .

وتمكنت الحملة من ضبط 11 متهم والصادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وتمكنت الحملة من ضبط كلا من :- (أحمد عبد المنعم احمد 45 سنة محامي ومقيم شارع عباس فريد – قسم أول أسوان ،و أسامة يوسف سالم 47 سنة محامي ومقيم شارع الشهيد بالبركة – قسم أول أسوان ،و المتهم عبد الرحمن فاروق فتح الله 32 سنة فني بالشركة المصرية للاتصالات ومقيم عزبة الحدود كيما – قسم ثاني أسوان ،و المتهم أشرف محمد عباس 19 سنة طالب ومقيم المحمودية – قسم أول أسوان ،و المتهم عبد الله هاشم سيد 19 سنة طالب ومقيم بالمحمودية ،و المتهم عبادي مبارك حسين 45 سنة مدرس ومقيم السيل الريفي ،و المتهم فاروق فتح الله بحر 64سنة بالمعاش ومقيم عزبة الحدود كيما ،و المتهم عبد المحسن عبد العزيز محمود 29 سنة عامل ومقيم شارع العناني أسوان ،و المتهم عثمان محمد السيد 49 سنة عاطل ومقيم جبل تقوق ،و المتهم عبد المنعم عبدالعزيز محمود 27 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم شارع العناني بأسوان ،و المتهم عبد الرحمن محمد حسن 16 سنة طالب ومقيم بشارع العناني بأسوان) .

وتحرر عن الواقعه المحضر رقم (6537) اداري قسم اول اسوان لعام 2014 وجارى عرض المتهمين على النيابة ..

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