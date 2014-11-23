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جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين بكين وسول وطوكيو بشأن اتفاق التجارة الحرة

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جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين بكين وسول وطوكيو بشأن اتفاق التجارة الحرة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين بكين وسول وطوكيو بشأن اتفاق التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه من المقرر اجراء الجولة السادسة من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الأسبوع القادم, عقب اختتام المفاوضات الثنائية بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيرته الكورية الجنوبة بارك جيون هاي في بكين.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أن الجولة السادسة من المحادثات ستجري ابتداء من الغد وحتى يوم 28 نوفمبر. وبدأ تلك المفاوضات في نوفمبر عام 2012.

وقالت الوزارة أن الأطراف الثلاثة بحثوا خلال العامين الماضيين السلع والخدمات والاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية والبيئة تحت مبدأ تحقيق اتفاقية تجارة حرة شاملة وعالية المستوى.

ومن المعتزم أن تختتم جميع المفاوضات للاتفاقية الثنائية بحلول نهاية عام 2014 وسيتم التوقيع على الاتفاقيات عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل.

وأعربت كوريا الجنوبية أنها ستسعي الى الحفاظ على استمرارية المحادثات بشأن اتفاقيات التجارة الثلاثية وستشارك بنشاط في شراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة التي تضم الصين وكوريا الجنوبية و10 أعضاء من رابطة الآسيان وكذلك الهند واستراليا ونيوزيلندا.

أ ش أ

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