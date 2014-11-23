بالفيديو والصور .. مصرع مسجلين خطر واصابة ثالث في اشتباكات مع الشرطة بأسيوط

لقي مسجلين خطر مصرعهما وأصيب ثالث في اشتباكات وقعت، اليوم الأحد، مع قوات الشرطة بقرية نجع سبع بمركز أسيوط.

كانت مديرية أمن أسيوط قامت بحملة مكبره تحت إشراف اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وبرئاسة اللواء خالد شلبي، مدير البحث الجنائي ضمت مجموعات قتالية، اليوم الأحد، بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط لضبط 3 أشخاص مسجلين خطر ومطلوبين في 15 قضية .

واستهدفت الحملة الشقي خطر “مصطفي .ن .س” وشهرته الأسمر نور 35 سنة عامل والسابق اتهامه في 7 قضايا (سرقة بالإكراه ـ قتل) والمحكوم عليه في 7 أحكام جنايات بيانها كالتالي” قضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2012 (سلاح) حبس سبع سنوات بجلسة 8/12/2012 ، و قضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2013 (سرقة بالإكراه ) مؤبد بجلسة 2/2/2014 ،و قضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2013 (سلاح ومقاومة سلطات) مؤبد بجلسة 4/5/2014، و قضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2013 (سرقة بالإكراه) مؤبد بجلسة 5/2/2014 ،و قضية جنايات مركز أسيوط لسنة 2013 (سلاح)مؤبد بجلسة 2/9/2014 ،و قضية جنايات قسم أول لسنة 2013 (خطف ) ،و القضية رقم 7368 جنايات مركز منفلوط لسنة 2013 (سرقة بالإكراه) مؤبد بجلسة 6/10/2014 وكذا ( 8 ) أحكام جزئية ‘ والمطلوب ضبطه في ( 9 ) قضايا بيانها كالتالي ،قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (سرقة بالإكراه ) ،و قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (سرقة بالإكراه ـ خطف ) ،و قضية جنح مركز أسيوط لسنة 2014 (سرقة بالإكراه )،و قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (مقاومة سلطات ) ،و و قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2013 (سرقة بالإكراه ) قضية أداري قسم أول لسنة 2013 (خطف ـ قتل ( ،و قضية أداري مركز منفلوط لسنة 2014 (خطف)، وقضية أداري مركز منفلوط لسنة 2012 (خطف ) قضية أداري مركز منفلوط لسنة 2013 (خطف) ويعد المذكور من العناصر الجنائية شديدة الخطورة.

> وتم استهدافه بمنطقة زراعية بقرية نجع سبع ـ دائرة مركز أسيوط يتخذ منها مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في جرائم الخطف والسرقة بالإكراه وفرض النفوذ واستعراض القوة لابتزاز المواطنين ويعاونه فى ذلك كلا من “عاطف .ح .ج ” 35 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا الآتية ، قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (حريق عمد ) قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (سرقة بالأكراه ) قضية أداري مركز أسيوط لسنة 2014 (مقاومة سلطات) و صلاح .ع .س ” 27 فلاح مقيم بقرية نجع سبع.

وحال استهداف المذكورين وشعورهم بوصول القوات ، قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات مما دعاها لمبادلاتهم إياها استمرت لمدة ساعة تقريباً حتي تم إسكاتها، وأسفرت عن مقتل الأول والثاني وإصابة الثالث بطلق ناري بالقدم اليمني، تم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وضبط بحوزة الأول بندقية إلية 7.62×39 تحمل رقم 6690 و 2 خزينة و 10 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني بندقية إلية 7.62×39 تحمل رقم 5642 و 2 خزينة و 20 طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث بندقية إلية 7.62×39 تحمل رقم 18080090 وعدد 2 خزينة وعدد 25 طلقة من ذات العيار .